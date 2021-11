MEDIATECA

Beira: Preparar a cidade para o futuro contra as alterações climáticas

A cidade portuária da Beira, no centro de Moçambique, tem cheias quase todos os anos durante a época chuvosa e com os ciclones. As autoridades locais tentam reduzir os impactos da destruição através da replantação de mangais, mas isso afeta a comunidade piscatória.