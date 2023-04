Bayern Munique: Despedimentos, derrotas e discussões

O Bayern Munique está em crise interna. O mais recente resultado para a Liga dos Campeões, a derrota por 3-0 em Manchester, poderá desencadear vários problemas no balneário de uma das melhores equipas do mundo.

Mudança de treinador

Durante a última pausa internacional, o Bayern Munique decidiu mudar de líder da equipa principal. Julian Nagelsmann, treinador do Bayern desde junho de 2022, foi despedido.

Nagelsmann veio do RB Leipzig numa contratação histórica no futebol mundial. O Bayern Munique pagou a cláusula de rescisão de 25 milhões de euros para "resgatar" o treinador alemão de 38 anos ao clube. A contratação parecia abrir uma nova e longa era no Bayern Munique, numa mensagem de rejuvenescimento da equipa.

No entanto, quase da noite para o dia, correu o rumor de que Nagelsmann seria demitido e que já havia sucessor: Thomas Tuchel.

"Menor rendimento desportivo"

Oliver Kahn, CEO e lenda do Bayern Munique, foi um dos rostos e vozes que explicou a mudança de treinador. Mas foi através das redes sociais da equipa da Baviera que explicou: "Chegámos à conclusão que, após o Mundial 2022, a equipa tem tido um futebol menos atrativo, com menos bons resultados. A irregularidade abriu dúvidas quanto ao futuro imediato da equipa", disse.

Oliver Kahn, CEO do Bayern Munique Foto: Frank Hörmann/Sven Simon/picture alliance

No que toca aos resultados, o cenário do Bayern Munique era este até à saída de Julian Nagelsmann:

- Vencedor da Supertaça da Alemanha;

- 2º lugar na Bundesliga (1 ponto atrás do Borussia Dortmund);

- Quartos de final da Taça da Alemanha;

- Quartos de final da Liga dos Campeões.

Destaque para o percurso na Liga dos Campeões.

Num (raro) ano em que o Bayern Munique investiu mais de 100 milhões de euros em novos jogadores, Nagelsmann tinha 100% de vitórias. Na fase de grupos, venceu o Barcelona e Inter Milão, e, na fase a eliminar, o milionário PSG - somou apenas dois golos sofridos em oito jogos.

Numa época em que o Bayern Munique tem como principal objetivo a conquista da sétima Liga dos Campeões, os números contrariam a tese da direção do clube alemão.

Julian Nagelsmann é o treinador mais caro da história do futebol Foto: Michael Weber/IMAGO

Correram também rumores de que vários jogadores importantes do Bayern não teriam uma boa relação com Nagelsmann e que a companheira do treinador, jornalista alemã, teria divulgado informações do balneário do Bayern Munique.

Entretanto, Nagelsmann saiu e entrou Thomas Tuchel.

O treinador alemão de 49 anos, que estava sem emprego desde a saída do Chelsea, onde ganhou a Liga dos Campeões em 2021, entrou para segurar o volante de um Ferrari que ia em "cruise control".

Tuchel entrou com o pé direito, vencendo o "Der Klassiker" frente ao Borussia Dortmund, recuperando a liderança da Bundesliga. No entanto, foi eliminado na Taça da Alemanha, aos pés do Freiburg, em plena Allianz Arena, ao minuto 95.

"Derrocada" em Manchester

Era uma final antecipada: Manchester City vs. Bayern Munique. Mas foi uma noite atípica dos bávaros, cilindrados em Inglaterra, muito por culpa de erros próprios.

Os holofotes estavam em Thomas Tuchel, um treinador experiente pelo que fez em Inglaterra e pelos duelos que venceu perante Pep Guardiola. Mas a imagem mais repetida foi a aparente serenidade de Tuchel perante a derrocada do Bayern Munique.

Desde a escolha do onze inicial até às substituições, tudo correu mal ao técnico alemão, que ficou com uma missão quase impossível para a segunda mão: Marcar pelo menos quatro golos (sem sofrer) para eliminar uma equipa comandada por Pep Guardiola.

Durante os mais de 90 minutos, a falta de concentração e a pouco comunicação entre os jogadores do Bayern Munique foram visíveis. Mas o momento mais baixo da equipa foi já fora do relvado.

Sadio Mané terá agredido colega de equipa Foto: Marcel Engelbrecht/firo Sportphoto/picture alliance

Agressão de Mané?

A imprensa alemã e internacional foi peremptória ao relatar o que aconteceu no balneário do Bayern: Agressão entre dois jogadores. Surgiram os nomes de Sadio Mané e Leroy Sané. Os jogadores já tinham tido uma troca de palavras mais acesa durante o jogo, mas, de acordo com a imprensa alemã, Mané não gostou da forma como foi tratado por Sané e agrediu a soco o colega de equipa.

O Bayern Munique deverá comentar o assunto e anunciar o castigo ao jogador campeão africano pelo Senegal ainda esta semana.