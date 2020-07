Bayern Munique completa "dobradinha"

"Mia San Mia”. O Bayern Munique voltou a mostrar que o domínio do futebol alemão reproduz"somos quem somos”. Vitória categórica na final da Taça da Alemanha frente ao Bayer Leverkusen, por 2-4, no Olímpico de Berlim. É a segunda vitória consecutiva na competição para o Bayern Munique. Lewandowski bisou arrecadou o prémio de melhor marcador da competição, com seis golos.

As duas equipas apresentaram-se na máxima força para esta final inédita da DFB-Pokal 2019/20. As equipas nunca se haviam encontrado no jogo decisivo da competição, ainda para mais, à porta fechada. Esta época, a contar para a Bundesliga, Bayern Munique e Bayer Leverkusen estavam empatados no cofronto direto de ida e volta. O Leverkusen tinha vencido em casa do Bayern e os octacampeões responderam na BayArena. No 3º duelo desta época, vitória equívoca da melhor equipa dominante do futebol alemão e candidata a conquistar a Liga dos Campeões.

Logo aos 16 minutos, David Alaba abriu o marcador. Oito minutos depois, Gnabry, a passe de Kimmich, dobrou o marcador. Já na 2ª parte, aos 59 minutos, Manuel Neuer, guarda-redes, assistiu Lewandowski para o 0-3! Quatro minutos depois, Sven Bender reduziu para o Bayer Leverkusen. Mas, aos 89 minutos, Lewandowski bisou e matou qualquer restia de esperança do Leverkusen. Kai Havertz, que poderá estar de saída do Leverkusen, ainda reduziu aos 90+5, através da marca de grande penalidade.

Robert "O Grande” Lewandowski

51 golos em 43 jogos oficiais. Melhor marcador da Bundesliga (34 golos), melhor marcador da DFB-Pokal (6 golos) e melhor marcador (até agora) da Liga dos Campeões (11 golos). Se olharmos para os recentes critérios de atribuição da Bola de Ouro, prémio atribuido ao melhor jogador do mundo, então Robert Lewandowski está entre os principais favoritos a intromoter-se entre Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, entre outros.

"Triplete”?

Já com aBundesliga e a Taça da Alemanha no bolso, o Bayern Munique ainda vai disputar a fase final da Liga dos Campeões. Nos oitavos de final, o Bayern Munique leva vantagem sobre o Chelsea de Inglaterra, por 0-3, na 1ª mão, jogada em Stamford Bridge. A eliminatória irá decidir-se no dia 7 ou 8 de agosto (data e local a definir). Verdade é que o Bayern Munique irá estar pouco mais de um mês sem competir e veremos como os octacampeões alemães se irão preparar para a fase final da "Champions”, competição que será jogada em Portugal. O conjunto da Baviera procura vencer o segundo ‘triplete' (campeonato, Taça e ‘Champions') do seu historial, algo que apenas conseguiu em 2012/13, sob o comando do treinador Jupp Heynckes.