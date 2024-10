O RB continua embalado no top da tabela classificativa da Bundesliga, agora com 20 pontos. Neste sábado recebeu e bateu o Freiburg pelo confortável 3 – 1. O Freiburg até começou ousado. Doan aos 15 minutos balançou as redes de Gulacsi. Era 0 – 1, com que se foi ao intervalo. No reatamento, Orban igualou, aos 47 minutos. Greertruida (58´) fez o 1 – 2. E Openda (79´), fechou a casinha. Era o 3 – 1.