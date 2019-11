Bayern de Munique: Treinador Niko Kovač despedido

17 meses depois de chegar ao maior clube do futebol alemão, o treinador Niko Kovač abandona o Bayern de Munique, por "acordo mútuo".

O técnico corata de 48 anos reuniu-se com a direção do Bayern de Munique no domingo (03.11), após a humilhante derrota em casa do Eintracht Frankfurt, por 5-1, a contar para a 10ª jornada da Bundesliga.

De acordo com o comunicado oficial do Bayern de Munique, Niko Kovač e a direção do clube chegaram a "acordo mútuo" para a rescição do contrato, com as recentes "exibições e resultados da equipa" a motivarem o despedimento do treinador croata.

Niko Kovač conquistou todos os três títulos do futebol alemão pelo Bayern de Munique

"Decisão correta"

Niko Kovač, depois da reunião, deixou um comentário final à sua passagem pelo Bayern Munique: "Acho que esta é a decisão correta para o clube neste momento. Os resultados e a forma como jogámos, recentemente, levaram-me a tomar esta decisão. O meu irmão Robert e eu gostaríamos de agradecer ao FC Bayern de Munique pelos últimos 17 meses. Durante este período, a nossa equipa venceu a Bundesliga, a Taça da Alemanha e a Supertaça. Foi um período muito bom. Desejo a toda a equipa e ao clube o maior sucesso possível".

Karl-Heinz Rummenigge, diretor-geral do Bayern de Munique, acrescentou ao comunicado do despedimento do treinador os motivos para a decisão tomada. "O desempenho da nossa equipa nas últimas semanas e os consequentes resultados, mostraram-nos que havia necessidade de intervir".

Uli Hoeneß (à esquerda) e Karl-Heinz Rummenigge (à direita)

O diretor-geral do Bayern de Munique acrescentou ainda que Uli Hoeneß, presidente do clube e Hasan Salihamidzic, diretor desportivo do Bayern de Munique, "lamentam este desenvolvimento final", mas agradecem o "trabalho realizado por Niko Kovač", particularmente "pela dobradinha (Bundesliga e Taça da Alemanha) conquistada na época passada".

Hansi Flick no comando

Com a saída de Niko Kovač, será o treinador-adjunto, Hansi Flick, a comandar o Bayern de Munique numa semana de jogos importantes, como a receção ao Olympiakos para a Liga dos Campeões e o "der Klassiker", com o Borussia Dortmund.

Hans-Dieter Flick foi campeão do mundo pela Alemanha como adjunto de Joachim Löw

De julho de 2018 a novembro de 2019, Niko Kovač, de 54 anos, conquistou a Bundesliga, a Taça da Alemanha e a Supertaça alemã.

Quem será o próximo "homem-forte" a sentar-se no banco do Bayern de Munique? Como sempre, os rumores são inevitáveis e há um nome de classe mundial à baila. José Mourinho.

Em Portugal e Itália, alguma imprensa desportiva revela o nome do treinador português como um dos principais candidatos ao lugar de treinador no Bayern de Munique. O tempo (não muito) o dirá...