Arminia 1 – 3 Borussia Dortmund

Sem Haaland lesionado, o Dortmund continua a perseguição ao líder – Bayern. Neste sábado o BVB, bateu o Arminia Bielefeld por 1-3. Emre Can (34´), Hummels (45´) e Bellingham (72´) marcaram para o Borussia e Klos (87´), marcou para os donos da casa. Com este resultado o BVB continua em segundo lugar com 21 pontos, menos 1 do que o líder.