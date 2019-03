Bayern de Munique: 80 milhões de euros por Lucas Hernández

É um momento histórico na Bundesliga. Lucas Hernández, jogador francês de 23 anos, protagoniza a transferência mais cara da história do campeonato alemão. O defesa-esquerdo foi contratado ao Atlético de Madrid e vai custar 80 milhões de euros (cláusula de rescisão), ao Bayern Munique. 40 milhões já foram pagos e outros 40 serão depositados na conta do "Atléti" no verão. Hernández chega a 30 de julho e vai assinar por cinco temporadas.

Hasan Salihamidžić, diretor desportivo do Bayern Munique, afirmou estar "muito satisfeito" pela contratação "de um dos melhores defesas do mundo e atual campeão mundial", acrescentando ainda que Hernández "vai prolongar a tradição dos jogadores franceses na história do Bayern Munique".

Lucas Hernández está fora dos relvados, devido a uma lesão nos ligamentos do joelho direito e será forçado a uma intervenção cirúrgica. No entanto, o médico do Bayern Munique disse que Hernández estará disponível para o arranque da próxima temporada.

Benjamin Pavard custou 40 milhões de euros ao Bayern Munique

Esta é a segunda contratação do Bayern Munique para a temporada de 2019/20. A primeira, recorde-se, foi Benjamin Pavard, também ele defesa francês, mas que atua no Estugarda. Custou 40 milhões de euros aos "bávaros". Com 120 milhões de euros, o Bayern Munique reforçou-se com os dois defesas-laterais campeões do mundo pela França.

200 milhões para "reconstruir"

De acordo com a imprensa desportiva alemã, durante o mês de março, a direção do Bayern Munique discutiu e aprovou um orçamento no valor de 200 milhões de euros, para renovar a equipa principal. Nove dos 23 jogadores que compõem o plantel principal dos hexacampeões alemães, tem idade igual ou superior a 30 anos: Manuel Neuer, Sven Ulreich, Jerome Boateng, Mats Hummels, Rafinha, Javi Martinez, Arjen Robben, Frank Ribéry e Robert Lewandowski .

Se dissecarmos ainda mais esta estatística, sete desses nove jogadores são titulares do Bayern Munique. Com as saídas já confirmadas de Arjen Robben e Frank Ribéry, uma dupla que reinou o ataque bávaro durante uma década, o Bayern Munique terá de procurar soluções ofensivas.

Niko Kovač - Treinador do Bayern Munique

Luta pelo heptacampeonato

O rejuvenescimento da equipa hexacampeã alemã também passa pela equipa técnica. Niko Kovač, treinador de 47 anos, foi uma aposta de risco da direção do Bayern Munique. No entanto, defendeu-a com unhas e dentes, quando a equipa atravessou uma crise de resultados, chegando a estar nove pontos atrás do primeiro classificado da Bundesliga. A oito jornadas do fim, o Bayern "apanhou" o Borussia Dortmund e no dia 6 de abril, em direto e exclusivo na DW África, vai medir forças com o Dortmund, naquele que deverá ser o jogo do título.