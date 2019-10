Bayern é equipa mais forte da Europa com 10 golos na Champions

Depois de o Bayern de Munique ter imposto a maior goleada da segunda jornada na fase de grupos da Liga dos Campões, as restantes equipas alemães nas competições europeias não tiveram resultados positivos nas partidas disputadas entre terça (01.10) e quinta-feira (03.10) desta semana.

Numa noite de sonho para Serge Gnabry, que assinou um "poker" - marcou quatro golos no segundo tempo -, o atual líder da Bundesliga goleou por 7-2 o Tottenham, no Hotspur Stadium, em Londres. Na partida a contar para a segunda jornada do grupo B, o inevitável Lewandowski "bisou" e Kimmich fez o primeiro golo dos alemães. Son e Kane marcaram para o campeão europeu em título.

O Bayern de Munique lidera o grupo B com 6 pontos, fruto de um pleno de dois jogos, duas vitórias e 10 golos marcados.

Dortmund sem sofrer golos

Na terça-feira (01.10), o Bayer Leverkusen foi a Turim perder contra a Juventus por 0-3 e continua sem pontuar no grupo D. No Eden Arena, em Praga, o Dortmund venceu o Slavia Praga por 0-2, no jogo refente ao grupo F. Sem sofrer nenhum golo na Liga dos Campões, o Borussia Dortmund é líder do grupo com 4 pontos - os mesmos do Barcelona.

Dortmund a celebrar os dois golos de Hakimi aos 35 e 89 minutos

Já o Leipzig, no grupo G, somou a sua primeira derrota diante do Lyon de França, com Werner e Poulsen a desperdiçarem boas ocasiões para o segundo classificado da Bundesliga. Segundo os dados estatísticos da UEFA, o Bayern é a equipa mais poderosa no ataque da prova milionária com 10 golos, 55 remates e 21 dos quais enquadrados com a baliza. O internacional alemão Serge Gnabry, de 24 anos, é o melhor marcador da prova com 4 golos. Em 32 jogos da Champions League foram apontados 97 golos até agora.

Leipzig perdeu em casa contra o Lyon com golos de Depay e Terrier

Liga Europa

Na segunda jornada da fase de grupos da Liga Europa reinaram os empates a uma bola nas partidas das quatro equipas alemãs em prova: St-Étienne 1-1 Wolfsburgo, Istambul Basaksehir 1-1 Mönchengladbach e Wolfsburgo 1-1 AC Roma. O Eintracht Frankfurt venceu com, margem mínima, o Vitória SC, por 0-1.

Equipas portuguesas

A prestação das equipas portuguesas nos jogos desta quinta-feira (03.10) também não foi positiva. O Sporting, a atravessar um mau momento no campeonato português, recebeu e venceu, em Alvalade, o LASK por 2-1 , no grupo D. Na Holanda, o FC Porto foi derrotado pelo Feyenoord por 2-0. Por seu turno, o Braga empatou em casa contra o Slovan Bratislava, por 2-2.

A terceira jornada da Liga dos Campões e da Liga Europa terá lugar a partir de 22 de outubro.