Bayer Leverkusen vence em Mainz e mantém liderança da Bundesliga

O Bayer Leverkusen lidera a Bundesliga com 16 pontos, seguida do Estugarda, com 15, do Bayern, com 14,do Borussia Dortmund, com 14, e do Leipzig, com 13. O Leipzig e Bayern empataram (2-2) no duelo da 6ª jornada.