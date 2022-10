MEDIATECA

Barcos elétricos para o Lago Vitória

Muitos barcos de pesca no Lago Vitória usam um motor elétrico alugado à Asobo. A startup holandesa dá formação, faz manutenção e carrega as baterias com energia solar. Isto ajuda a proteger o ecossistema e a diminuir os custos dos pescadores.