Barcelona: "Ansu Fati não está à venda"

Quase um ano depois da estreia de Ansu Fati na "La Liga" (campeonato espanhol) - 25 de agosto, 2019 - , o prodígio de 17 anos nascido na Guiné-Bissau, é um dos jogadores que fará parte do futuro do Barcelona.

As palavras são de Josep Bartomeu, presidente do Barcelona. Em entrevista ao canal do clube, o líder máximo dos "blaugrana" abordou a renovação do plantel do Barcelona a curto-médio prazo e fez questão de mecionar o nome de Ansu Fati, "catalogando" o jogador guineense como intransferível.

Ansu Fati é o jogador mais jovem a marcar pelo Barcelona na Liga Espanhola

"Já recebemos ofertas por Ansu Fati, mas não queremos vendê-lo. Queremos que o jogador cresça aqui connosco. Ele não está à venda".

No passado mês de junho, já após a retoma do futebol, depois da paragem provocada pelo surto do novo coronavírus, foi revelada pela comunicação social espanhola, que tinha chegado uma proposta ao Barcelona de 100 milhões de euros pelo passe de Fati, proveniente de um grande clube europeu. Pelas palavras do presidente do Barcelona, venha quem vier, não levam Ansu Fati dos "blaugrana".

O passe do jovem avançado não está à venda e é visto pelo clube como uma das principais promessas para o futuro do colosso catalão.

"Os nossos jovens jogadores não estão à venda. Estamos a criar uma nova geração de futuro", afirmou Josep Bartomeu, salientando que os jovens que têm vindo a ser lançados na equipa principal, serão parte da espinha dorsal da equipa do Barcelona nos próximos anos.

Ansu Fati é o segundo jogador mais jovem na história do Barcelona a atuar na Liga Espanhola. O guineense fez o primeiro jogo a nível profissional com apenas 16 anos, nove meses e 25 dias de idade. Se o primeiro jogo como profissional deixou Ansu Fati nas nuvens, no dia 31 de agosto, Fati marcou o primeiro golo pelo Barcelona e voltou a fazer história. No Estádio Reyno de Navarra, casa do Osasuna, o Barcelona não conseguiu mais que um empate a duas bolas, com um dos golos a ser marcado por Ansu Fati. É o jogador mais jovem a marcar pelo Barcelona na Liga Espanhola e o terceiro na história da "La Liga".

Esta época 2019/20, temporada de estreia profissional pelo Barcelona, Ansu Fati participou em 33 jogos, contribuindo com oito golos e uma assistência. O valor de mercado de Fati está avaliado em 50 milhões de euros.