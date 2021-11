Barack Obama é um advogado e político dos Estados Unidos e o 44.º presidente daquele país. Foi o primeiro afro-americano a ocupar o cargo e fê-lo durante dois mandatos.

O primeiro mandato de quatro anos como presidente dos Estados Unidos teve início em janeiro de 2009. Em 2012, é eleito para um segundo mandato. Foi galardoado com o Prémio Nobel da Paz em 2009. Nasceu em Honolulu, no Havai, cursou Ciências Políticas na Universidade Columbia, em Nova Iorque, e licenciou-se em Direito pela Universidade de Harvard. No primeiro mandato, Obama deu início ao processo de retirada de tropas do Iraque e orquestrou uma operação militar no Paquistão que resultou na morte de Osama bin Laden, um dos terroristas mais procurados do mundo. Já no segundo mandato, a normalização das relações entre Cuba e os Estados Unidos e o acordo nuclear com o Irão são alguns dos feitos que lhe são imputados.