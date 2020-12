Bancos portugueses avançam com ação judicial contra Isabel dos Santos

O dia de Natal foi de surpresas para Isabel dos Santos e não foi por causa dos presentes. A empresária angolana foi, no passado dia 25 de dezembro, alvo de nova ação de execução, agora incidindo sobre a holding maltesa Winterfell Industries, um mês depois de a subsidiária Winterfell 2 ter sido igualmente executada.

A ação em causa foi avançada pelo Novo Banco, a Caixa Geral de Depósitos e o BCP e deu entrada no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, em Portugal, segundo anunciou esta segunda-feira (28.12), o jornal português Expresso com base nos registos do portal Citius.

Na ação, o trio de bancos reclama 26,39 milhões de euros a Isabel dos Santos que terão sido emprestados no âmbito do negócio para a compra de parte da Efacec em 2015, a Isabel dos Santos e à Winterfell Industries, de Malta. A participação da empresária na Efacec foi nacionalizada devido ao caso Luanda Leaks.

Os mesmos bancos já tinham avançado com outras duas ações de execução sobre a subsidiária Winterfell 2. Numa os três exigiam 18,5 milhões de euros e na outra ação o Novo Banco e o BCP reclamavam 10,3 milhões de euros, segundo o mesmo jornal.

Ainda no início deste mês Isabel dos Santos, que detinha 25% da operadora de telecomunicações Unitel, através da Vidatel, perdeu o controlo da empresa, segundo decisão do Tribunal Supremo das Ilhas Virgens Britânicas.