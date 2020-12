Banco Mundial doa €82 milhões para transformação urbana de Maputo

Um olhar lusófono sobre "a cidade" em exposição na Alemanha

Arte e economia

A ideia da exposição é abordar aspetos económicos e artísticos urbanos a partir de obras de artistas lusófonos do acervo da Fundação portuguesa PMLJ. "Simbolicamente, o contexto económico é uma imagem não só do mundo da arte, como do mundo da economia e das trocas sociais", avalia o curador João Silvério. Assim, tentou-se "dar um 'ar do tempo' em que vivemos e tentar abrir um campo de reflexão".