Banco Árabe financiará 40 quilómetros de estradas na Guiné-Bissau

O Banco Árabe para o Desenvolvimento (BADEA) concedeu à Guiné-Bissau o correspondente a 36,4 milhões de euros para construção de estradas em Bissau e no interior do país, anunciou o ministério das Finanças guineense.

O acordo para a construção de 40 quilómetros de estrada foi assinado na segunda-feira (30.08), em Cartum, Sudão, entre o ministro guineense das Finanças, João Fadiá, e o diretor-geral do BADEA, Sidi Ould Tah.

Ministro João Fadia negociou o empréstimo

Em nota de imprensa do ministério das Finanças guineense, informa-se que o empréstimo do BADEA será desembolsado em duas parcelas, a primeira no valor de 16,94 milhões de euros, com uma taxa de juros de 1% por ano, reembolsáveis em 30 anos, mas com um período de graça de 10 anos.

A segunda parcela de 19,49 milhões de euros terá uma taxa de juros de 2,45% por ano, reembolsáveis em 15 anos com um período de grava de 5.

O empréstimo do BADEA vai ser utilizado para a reabilitação de estradas da capital guineense, em avançado estado de degradação, pavimentação de novos traços e ainda alcatroar a ligação rodoviária entre Bissau a Nhacra, no norte do país, numa distancia de cerca de 40 quilómetros.