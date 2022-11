BAD financia parte da nova ligação entre Bissau e Dacar

O Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) vai financiar com 100 milhões de dólares a construção do corredor rodoviário entre Bissau e Dacar, com 23 dos 50 quilómetros da obra a serem construídos neste país lusófono.

"O financiamento está dividido entre uma subvenção de 53,51 milhões de dólares e um empréstimo de 35,62 milhões de dólares do Fundo Africano de Desenvolvimento [...] à Guiné-Bissau e ao Senegal, respetivamente", lê-se no comunicado.

A nota acrescenta que está também incluída uma subvenção de 11,6 milhões de dólares à Guiné-Bissau do Mecanismo de Apoio à Transição, que permite um desembolso rápido, fácil e flexível aos Estados frágeis do continente.

O projeto consiste na construção de 49,40 quilómetros de estrada de asfalto - 23 quilómetros na Guiné-Bissau e 26,4 quilómetros no Senegal - e uma ponte de 325 metros de comprimento na cidade de Farim, na Guiné-Bissau, sobre o rio Cacheu.

Além da construção e melhoramento das estradas, o BAD refere que a administração aprovou a construção de "infraestruturas conexas para beneficiar ambos os países", entre as quais estão jardins, poços de água, uma estação de autocarros e a reabilitação de infraestruturas escolares e sanitárias.