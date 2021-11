Baciro Djá é um político guineense e o atual primeiro-ministro da Guiné-Bissau. Tem ligações ao Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), embora nos últimos anos se tenha assumido independente.

Nasceu no dia 31 de janeiro de 1973 e é licenciado em Psicologia Social pela Universidade de Havana, em Cuba. Foi entre 2006 e 2008 presidente do Instituto de Defesa Nacional da Guiné-Bissau. Em 2008, tomou posse como ministro da Juventude e dos Desportos e em 2011 e 2012 foi ministro da Defesa Nacional. Em 2012, apresentou-se como candidato independente às eleições presidenciais. Foi ministro da Presidência do Conselho de Ministros do Governo de Domingos Simões Pereira entre 2014 e 2015, até apresentar a sua demissão a 23 de junho de 2015 por divergências com o chefe do Executivo.