Avião desaparece dos radares após descolar na Indonésia

As autoridades de aviação da Indonésia perderam neste sábado (9.1) o contato com uma aeronave comercial da companhia aérea Sriwijaya Air com 56 passageiros a bordo poucos minutos após a descolagem, quando ela sobrevoava o oceano.

"O contato foi perdido com um avião do Sriwajaya em sua rota de Jacarta a Pontianak com o indicativo de chamada SJY 182. O último contato foi às 14h40 (hora local). Forneceremos mais informações à medida que chegarem", declarou o porta-voz do Ministério dos Transportes da Indonésia, Adita Irawati, em comunicado.

Controladores de tráfego

O contato foi perdido com o avião em sua rota de Jacarta a Pontianak.

Os controladores de tráfego aéreo perderam contato com o avião, um Boeing 737-524, 13 minutos depois de descolar do Aeroporto Internacional Sukarno-Hatta, na capital indonésia, com destino a Pontianak, a capital do Bornéu Ocidental, ao sobrevoar o mar ao longo da costa de Jacarta e depois de ter perdido rapidamente a altitude.

O avião transportava 56 passageiros, incluindo três bebês e sete crianças, e seis tripulantes, de acordo com o plano de voo, ao qual a Agência EFE teve acesso.

Por enquanto, a agência indonésia de busca e resgate, Basarna, já enviou uma equipe para a área, segundo pela emissora de televisão local "Kompas". Enquanto isso, o governador das Mil Ilhas, próximo ao ponto onde se perdeu o contato com o dispositivo, disse que os habitantes locais tinham ouvido uma explosão ao mesmo tempo, de acordo com o portal de notícias "Detik".

Já pescadores nas proximidades disseram à imprensa que haviam testemunhado uma explosão e encontrado os possíveis destroços de um avião flutuando no mar, o que as autoridades ainda não confirmaram.

Em imagens mostradas pela "Kompas", vários pescadores que trabalhavam na região do possível acidente mostraram cabos e outros equipamentos que haviam encontrado nas proximidades de onde o rastro do avião foi perdido.

(em atualização)