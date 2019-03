Avião da Ethiopian Airlines sofre acidente com 157 passageiros a bordo

Um avião da Ethiopian Airlinies, companhia que começou recentemente a operar em Moçambique, sofreu um acidente, este domingo (10.03), quando fazia a ligação entre Addis Abeba, capital da Etiópia, e Nairobi, capital do Quénia.

"Confirmamos que o nosso voo ET 302 de Adis Abeba para Nairobi teve um acidente", afirmou a companhia em comunicado, acrescentando que estariam "a bordo 149 passageiros e oito tripulantes". Informações que a empresa disse ainda estar a confirmar.

O avião partiu, esta manhã, do Aeroporto Internacional de Bole, Addis Abeba, tendo perdido o contacto com a central seis minutos depois. As operações de busca e salvamento estão já em andamento, não havendo "informações confirmadas sobre sobreviventes ou possíveis baixas", acrescentou a companhia.

Entretanto, e através da sua conta do Twitter, o primeiro-ministro Abiy Ahmed, enviou as suas condolências às famílias das pessoas envolvidas no desastre. "O gabinete do primeiro-ministro gostaria de expressar as mais profundas condolências às famílias daqueles que perderam os seus entes queridos no Boeing 737 da Ethiopian Airlines", lê-se.