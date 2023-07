Autoridades prometem atuar contra especulação cambial

A nota de balanço das ações inspetivas da Autoridade Nacional de Inspeção Económica e Segurança Alimentar (ANIESA) referente ao segundo trimestre do ano em curso aponta para especulação de preços, em alguns casos, "sendo que alguns comerciantes estão a aproveitar-se da situação conjuntural no mundo inteiro e em particular em Angola, com a subida do câmbio,para o aproveitamento ilegal, alterando o preço dos produtos".

"A subida de preço, se estiver dentro da margem permitida, em função do resultado da estrutura do cálculo, o comerciante estará a agir em função da lei, caso contrário é especulação", realça-se na nota, acrescentando-se que "a ANIESA está atenta e agirá sem contemplações, aplicando medidas sancionatórias aos infratores".

No balanço informa-se que, no referido período, a ANIESA assinou um acordo com a sua congénere portuguesa ASAE, no domínio da formação, apoio laboratorial, partilha de informação e de boas práticas inspetivas.

No domínio da cooperação, a autoridade inspetiva angolana visitou a Entidade Reguladora Independente da Saúde de Cabo Verde e a Inspeção Nacional das Atividades Económicas de Moçambique, para o estreitamento e consolidação das relações institucionais.

A ANIESA remeteu entre abril e junho à Procuradoria-Geral da República oito processos, por prática de crimes de fraude fiscal, adulteração de substâncias alimentares e medicinais.

No período em referência foram realizadas 280 ações inspetivas a estabelecimentos do setor económico, designadamente comércio (226), indústria (33), saúde (17) e hotelaria e turismo (4), que resultaram em nove apreensões e 11 inutilizações avaliadas em mais de 330 milhões e kwanzas (448.658 euros).