Autoridades moçambicanas alertam para subida de nível dos rios

Chuva intensa causa estragos em Maputo

Nem os muros travam a chuva

Nesta e em muitas residências no bairro da Maxaquene, as águas destruíram a vedação, que não foi capaz de impedir as inundações. Ao fundo da rua, trabalhadores municipais tentam bombear as águas para reduzir o impacto da enchente.