Autárquicas: Eneas Comiche é aposta da FRELIMO em Maputo

A Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO) elegeu esta sexta-feira (03.08) os seus candidatos a membros das Assembleias para as 53 autarquias e respectivos cabeças de lista nas eleições locais previstas para 10 de outubro. Os cabeças de lista vão concorrer ao cargo de presidente da autarquia, uma inovação no sistema eleitoral moçambicano.

O candidato para a capital do país, Maputo, será Eneas Comiche, atual Presidente da Comissão Parlamentar do Plano e Orçamento e membro da Comissão política do partido no poder.

Comiche já ocupou o cargo de presidente do município de Maputo pela FRELIMO, foi ministro das Finanças e governador do Banco de Moçambique.

"FRELIMO tinha de jogar forte"

O analista Alexandre Chiure acredita que Eneas Comiche tem hipóteses de sair vencedor nas eleições na capital do país, onde irá disputar o cargo com várias figuras como Venâncio Mondlane, candidato da Resistência Nacional Moçambicana (RENAMO), o maior partido da oposição.

"A FRELIMO tinha de jogar forte, porque a cidade de Maputo é bastante cobiçada pela oposição e a oposição está a armar-se para ver se consegue ficar com a cidade de Maputo. Estamos a falar sobretudo da RENAMO", explica.

Para o analista, Eneas Comiche "foi um dos melhores presidentes do município de Maputo nos últimos anos". Por isso, espera que o candidato "trabalhe com o mesmo espírito que caracterizou o seu único mandato."

Eneas Comiche foi eleito com 73.3% de votos, numa sessão que foi antecedida nas últimas semanas por um processo de escolha dos pré-candidatos, que foi manchado pela contestação de alguns candidatos como Samora Machel Júnior, filho do primeiro Presidente de Moçambique.

Alexandre Chire não acredita que este facto vá fragilizar a FRELIMO nas próximas eleições. "É um processo em que ganham uns e perdem outros. Quer dizer que há opções. O partido FRELIMO, tanto quanto sei, tem muitos quadros e escolheu aqueles quadros que achou que estavam em melhores condições do que os outros", afirma.

Beira: Augusta Maíta vs Manuel Bissopo

Na segunda cidade do país, a Beira, foi eleita como candidata a actual secretária permanente do Governo Provincial, Augusta Maíta. Terá pela frente, entre outros candidatos, o secretário-geral da RENAMO, Manuel Bissopo.

O Movimento Democrático de Moçambique (MDM), o terceiro maior partido, ainda não anunciou oficialmente o seu candidato, mas espera-se que venha a ser o actual presidente do município e líder do partido, Daviz Simango.

Manuel Bissopo, candidato da RENAMO na Beira

Alexandre Chiure antevê que Augusta Maíta não terá tarefa fácil nas eleições, mas destaca que é uma candidata "muito forte, com as suas convições, é uma senhora muito organizada e muito trabalhadora. Vamos ver que futuro ela terá na autarquia."

Sofala é uma província que tem votado muito na RENAMO, lembra ainda o analista, e já faz muito tempo que a cidade da Beira está nas mãos da oposição. "Quer-me parecer que a RENAMO vai entrar no jogo com muita força depois de ter estado ausente nas eleições anteriores", sublinha.

Quelimane e Nampula

Em Quelimane foi eleito Carlos Carneiro, que ocupa actualmente as funções de administrador do distrito com o mesmo nome. Vai disputar o cargo, entre outros candidatos, com Manuel de Araújo, atual presidente do município e que vai trocar o MDM pela RENAMO nas autárquicas.

Alexandre Chiure acredita que Carlos Carneiro não terá igualmente tarefa facilitada.

"Quelimane já está há muitos anos nas mãos da oposição e o actual edil vai novamente concorrer e é uma pessoa que granjeia muitas simpatias junto do eleitorado."

Ainda não foi divulgado oficialmente o cabeça de lista da terceira cidade do país, Nampula, mas a DW África apurou que se trata de Amisse Culolo, membro da Assembleia da cidade e candidato derrotado nas eleições intercalares para presidente do município.