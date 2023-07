Autárquicas: Menos eleitores inscritos do que o esperado

Em outubro, mais de 8,7 milhões de moçambicanos vão às urnas nas eleições autárquicas. Com menos eleitores inscritos do que o previsto, a disputa promete ser acirrada. Quem conquistará as 65 autarquias em jogo?

Mais de 8,7 milhões de eleitores moçambicanos estão inscritos para votar nas sextas eleições autárquicas, a 11 de outubro, abaixo da projeção inicial, de 9,8 milhões de votantes, segundo dados da Comissão Nacional de Eleições (CNE).

Uma deliberação da CNE, de 10 de julho, refere que o Secretariado Técnico da Administração Eleitoral (STAE), sob a supervisão da comissão, realizou entre 20 de abril e 03 de junho de 2023, em todos os distritos com autarquias locais, o Recenseamento Eleitoral de Raiz de 2023, tendo comunicado o número dos cidadãos eleitores inscritos.

"O número total de eleitores inscritos em todos os distritos com Autarquias Locais de 8.723.805 e o seu correspondente grau de realização em 88,32%", lê-se na deliberação sobre os resultados do recenseamento eleitoral de raiz de 2023, acrescentando que a projeção de eleitores para este ano era de 9.877.929 eleitores. Já o número total de membros a eleger nas eleições autárquicas de outubro, incluindo para as assembleias municipais e que varia em função do número de eleitores inscritos em cada município, será de 1.747.

O processo de recenseamento decorreu em todos os distritos com autarquias locais, envolvendo a instalação de 4.292 postos de recenseamento eleitoral, atendidos por 3.192 brigadas, sendo 2.165 fixas e 1.019 móveis.

Moçambique registou em 2019 um total de 12,9 milhões de eleitores inscritos, equivalente a pouco mais de 91% da meta inicial, segundo dados anteriores do STAE, cuja meta então era de chegar a 14 milhões de votantes para as eleições autárquicas de 2018 e para as presidenciais de 2019.

Candidaturas até 11 de agosto

A apresentação das candidaturas para o escrutínio de outubro arrancou a 20 de julho e vai decorrer até 11 de agosto, segundo o calendário definido pela CNE. Até ao último dia 14, fizeram a inscrição para poderem participar no escrutínio 23 partidos políticos, coligações e grupos de cidadãos eleitores, disse o porta-voz da CNE, Paulo Cuinica, em conferência de imprensa.

Os eleitores moçambicanos vão escolher 65 novos autarcas no próximo dia 11 de outubro, incluindo 12 novas autarquias, que se juntam a 53 já existentes.

Nas eleições autárquicas de 2018, a Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo) venceu em 44 das 53 autarquias e a oposição em apenas nove, a Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), com oito, e o Movimento Democrático de Moçambique (MDM), com uma.