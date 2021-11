O Clube Atlético de Madrid, mais conhecido como Atlético de Madrid, é um clube de futebol espanhol, sediado na cidade de Madrid. Foi fundado em 26 de abril de 1903.

O estádio oficial do Atlético de Madrid é o Wanda Metropolitano. Este clube já conquistou dez vezes o campeonato espanhol, dez vezes a Taça do Rei e duas vezes a Supertaça de Espanha. Do ponto de vista das competições internacionais, o clube venceu por três vezes a Taça UEFA (2009–10, 2011–12, 2017–18), duas vezes a Supertaça da UEFA (2009-10, 2011-12) e uma vez a Taça Intercontinental (1974). O clube venceu ainda a Taça dos Clubes Vencedores de Taças em 1961–62. O Atlético de Madrid é o terceiro clube mais bem-sucedido em número de prémios conquistados em Espanha, atrás do Real Madrid e do Barcelona. O clube tem a alcunha "Los Colchoneros", porque a camisa do Atlético lembra com os seus riscos brancos e vermelhos uma marca espanhola de colchões.