Ativista dos "15+2": de militar sem salário a músico de intervenção  

Os dez músicos brasileiros que mais se empenharam para fazer a ponte África-Brasil

O Sul do mundo em lágrimas

Milton Nascimento compôs a Missa dos Quilombos, em 1981, para denunciar as consequências da escravidão e do preconceito no Brasil. Criado por pais adotivos brancos, impulsionou a criação dos Tambores de Minas, nos anos 1990, e trabalhou com projetos envolvendo novos talentos. Com mais de 50 anos de carreira, escreveu Lágrima do Sul, ao lado de Marco Antônio Guimaraes, do grupo Uakti.