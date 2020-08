Atirador de massacre em mesquitas na Nova Zelândia tem prisão perpétua

O atirador que matou 51 muçulmanos no ano passado no ataque mais mortífero da Nova Zelândia foi condenado à prisão perpétua pela justiça neozelandesa nesta quinta-feira (27.08). É a primeira pessoa no país a obter uma sentença de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional.

O Juiz Cameron Mander, do Supremo Tribunal de Christchurch, disse que uma pena finita não seria suficiente.

"Os seus crimes são tão perversos que mesmo que fique preso até à sua morte, não esgotará os requisitos de punição e denúncia", disse Mander ao pronunciar a sentença sem precedentes na história jurídica da Nova Zelândia.

"Foram atos desumanos. […] Matou deliberadamente uma criança de 3 anos de idade enquanto ela se agarrava à perna do seu pai... Tanto quanto posso discernir, é vazio de qualquer empatia para com as suas vítimas".

Terrorismo em direto

A sentença vem após três dias de manifestações emotivas dos sobreviventes e das famílias das vítimas em tribunal. O atirador não demonstrou emoções durante todo o processo, mesmo diante do testemunho assustador das vítimas sobre aquele que foi o pior ataque terrorista da Nova Zelândia.

Cidadãos esperam sentença ser pronunciada do lado de fora da Suprema Corte em Christchurch

O supremacista branco australiano de 29 anos tinha admitido 51 acusações de homicídio, 40 de tentativa de homicídio, e uma acusação de terrorismo pelo ataque de 2019 no exterior de duas mesquitas na cidade de Christchurch.

Ele transmitiu ao vivo o ataque pelas redes sociais e também carregou um manifesto pouco antes dos tiroteios.

O procurador da coroa Mark Zarifeh disse que o ataque foi "sem comparação na história criminal da Nova Zelândia".

"O acusado foi motivado por uma ideologia racista e xenófoba enraizada... Na minha perspectiva, o ofensor é claramente o pior assassino da Nova Zelândia", disse ele.

Zarifeh disse que a vida atrás das grades era "a única opção adequada de sentença" para o atirador. O atirador tinha dispensado a sua equipa jurídica no mês passado, com a intenção de se representar.

Ele renunciou ao seu direito de falar na sentença. Em vez disso, fez uma breve declaração através de um advogado nomeado pelo tribunal antes da sentença, dizendo que "não se opõe ao pedido de que seja condenado a prisão perpétua sem liberdade condicional".

Juiz Cameron Mander (esq.): "Não esgotará os requisitos de punição e denúncia"

Até "ao seu último suspiro".

As famílias das vítimas tinham exigido a punição mais severa possível para o atirador. A Nova Zelândia não tem a pena de morte, mas alguns sobreviventes furiosos apelaram para isso.

A prisão perpétua é a punição mais severa do país. Enquanto a Lei da Sentença exige um mínimo de 10-17 anos de prisão antes da possibilidade de liberdade condicional, um juiz pode condenar à prisão perpétua sem a possibilidade de libertação.

"Ele não merece uma pena de prisão perpétua de 17, 25 ou 30 anos, mas prisão perpétua até ao seu último suspiro", disse Hamimah Tuyan, cujo marido Zekeriya morreu 48 dias após o ataque, ao tribunal na quarta-feira.

A primeira-ministra Jacinda Ardern saudou a sentença e reconheceu a força da comunidade muçulmana numa conferência de imprensa na quinta-feira.

"Vocês reviveram os terríveis acontecimentos de 15 de março para relatar o que aconteceu nesse dia e a dor que deixaram para trás", disse Ardern. "Nada lhe tirará a dor, mas espero que tenha sentido os braços da Nova Zelândia à sua volta durante todo este processo, e espero que continue a sentir isso durante todos os dias que se seguem".

"O trauma de 15 de Março não é facilmente curado, mas hoje espero que seja o último em que tenhamos algum motivo para ouvir ou pronunciar o nome do terrorista por detrás dele", disse primeira-ministra.