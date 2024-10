Populares abandonam casas em Muidumbe após ataque de sábado

Os residentes abandonaram duas comunidades no distrito de Muidumbe, província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, após o assassínio de três pescadores no sábado, disseram hoje à Lusa fontes das comunidades.

As comunidades de Mapate e Mandela ficam a quase 50 quilómetros da sede distrital.

A fuga da população começou no sábado (26.10), quando os populares encontraram três corpos de pescadores com sinais de degolação, nas margens do rio Messalo, do lado de Macomia, a sede do distrito de Muidumbe.

Os populares atribuíram o ataque a um grupo de terroristas que estará a circular na região.

"Neste momento estou em Nanhala, saí de Mandela e outros estão nas matas. A situação está mal, os terroristas estão em direção à nossa aldeia", relatou uma fonte a partir da localidade de Nanhala, distrito de Mueda.

Para além de Nanhala, a mesma fonte conta que há centenas de pessoas em fuga e outras nas matas, incluindo idosos que ficaram a pedir socorro.

"Saímos em debandada. Há idosos que não se aguentam e sem ninguém. Eu ajudei um até a um certo ponto", disse ainda.

Na mesma situação estão os residentes da localidade de Mapate, que abandonaram a comunidade para locais considerados seguros.

"Fugimos quase todos. Os terroristas estão muito próximos à nossa aldeia", disse uma fonte a partir de Mueda.

Desde outubro de 2017 que a província de Cabo Delgado, rica em gás natural, enfrenta uma rebelião armada com ataques reclamados por movimentos associados ao grupo fundamentalista Estado Islâmico.

O último grande ataque deu-se em 10 e 11 de maio, à sede distrital de Macomia, com cerca de uma centena de insurgentes a saquearem a vila, provocando vários mortos e fortes combates com as Forças de Defesa e Segurança de Moçambique e militares ruandeses, que apoiam Moçambique no combate aos rebeldes.