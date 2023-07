Ataques: Moçambique quer reabrir fronteiras com Tanzânia

Lusa

O diretor-geral da Migração de Moçambique, Felizardo Sede, diz que estão criadas as condições para reabrir as fronteiras com a Tanzânia, encerradas há mais de três anos devido ao terrorismo em Cabo Delgado.