Ataques: Médicos Sem Fronteiras suspendem atividades em Macomia

"A MSF tinha 27 funcionários apoiando o Centro de Saúde de Macomia. Eles esconderam-se no mato por quase dois dias. Devido ao ataque, a MSF suspendeu o seu apoio em Macomia", anunciou Caroline Rose, chefe da missão, citada numa nota da organização distribuída esta sexta-feira (05.06) à imprensa.

A vila de Macomia, a 200 quilómetros da capital provincial (Pemba), foi ocupada na semana passada, durante três dias seguidos, por grupos armados, que saquearam vários estabelecimentos comerciais e vandalizaram várias infraestruturas, incluindo o centro de saúde local.

Segundo Caroline Gaudron Rose, os ataques armados na província de Cabo Delgado comprometem as atividades da MSF, lembrando que a entidade já tinha suspendido o seu apoio em Mocímboa da Praia devido à violência armada naquele ponto do norte de Moçambique.

"Ainda existem milhares de pessoas deslocadas que também estão escondidas no mato com medo de voltar para as suas aldeias. Eles estão aterrorizados com a violência", descreveu.

Cabo Delgado, província onde avança o maior investimento privado de África para exploração de gás natural, está sob ataque desde outubro de 2017 por insurgentes, classificados desde o início do ano pelas autoridades moçambicanas e internacionais como uma ameaça terrorista.