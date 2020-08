Ataque armado na Somália faz "dezenas de mortos e feridos"

Pelo menos 15 pessoas morreram e 28 ficaram feridas num ataque armado, no hotel Elite, em Mogadíscio, disseram funcionários do Governo e da polícia.

"Há pelo menos cinco mortos e 28 feridos, incluindo funcionários do Governo, no ataque que decorre no hotel Elite, na praia de Liido”, afirmou um funcionário do serviço de ambulâncias AAmin, Abshir Mohamed Amina, em declarações à EFE.

O número de vítimas é provisório e poderá aumentar à medida que forem decorrendo as operações militares para tomar a instalação hoteleira, frequentada por jovens e pela classe alta da Somália.

De acordo com uma testemunha do ataque, também em declarações à EFE, primeiro explodiu um carro-bomba nas imediações do hotel, à qual se seguiu a entrada no edifício de "pelo menos três homens armados”.

"As forças de segurança continuam no local”, afirmou à EFE o porta-voz do Governo Federal da Somalia, Ismael Mukhtar Omar, tendo confirmado o número de mortos e identificado um deles como Abdirizaq Abdi Abdullahi, um alto funcionário do ministério da Informação.

Ainda segundo o porta-voz, dois dos atacantes foram abatidos.

O ataque não foi ainda assumido por nenhum grupo terrorista, embora o ‘modus operandi' lembre ataques perpetrados no passado pela organização jihadista somali Al Shabab, afiliada da Al Qaeda desde 2012.