Assassinato de Amurane há dois anos continua por esclarecer  

Mercados de Nampula são perigo à saúde pública

Mercado Novo

O Mercado Novo, localizado no centro da cidade, é o primeiro e mais organizado. Aqui não existe lixo no chão, muito menos degradação. Há lojas organizadas e com sistema de escoamento de águas negras. Está localizado a pouco mais de 200 metros do edifício da edilidade, e a menos de cem metros do Mercado Central. Foi criado no Governo de Mahamudo Amurane, edil já falecido.

Autoria: Sitoi Lutxeque (Nampula)