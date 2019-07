As vantagens da zona de livre comércio, segundo Carlos Lopes  

Impacto da crise na vida dos moçambicanos

"As pessoas comem menos na rua"

A dona desta barraca não quis ser identificada, mas confessa que por estes dias o negócio baixou bastante. Vende hambúrgueres e sandes. As pessoas agora preferem trazer as suas refeições de casa para poupar dinheiro, diz. O negócio rende-lhe por dia o equivalente a dois euros, dinheiro que também deve servir para comprar outros bens para as crianças.