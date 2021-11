Internacional

As primeiras deputadas trans querem mudar a política na Alemanha

Nyke Slawik e Tessa Ganserer foram eleitas como as primeiras pessoas trans para o Bundestag, o Parlamento alemão. As duas deputadas do Partido Verde falam abertamente sobre sua identidade trans. E ambas querem usar sua influência política para lutar por uma sociedade mais aberta e diversa.