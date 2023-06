A apanha de areia do mar para a construção civil foi, por muitos anos, um sério problema ambiental em Cabo Verde. Esta prática levou à destruição e a alteração paisagística de várias praias, o que as tornaram pouco atrativas. Em Rincão, por exemplo, um morador disse à DW, que se a praia local tivesse areia, a sua comunidade estaria hoje a beneficiar do turismo, o que não acontece.