Arresto de bens de Isabel dos Santos não terá impacto macroeconómico, diz consultora

O consultor da Capital Economics que segue a economia de Angola considerou à Lusa que o congelamento das contas de Isabel dos Santos não terá um impacto macroeconómico relevante, sinalizando o ímpeto reformista do Governo. "Congelar os ativos de Isabel dos Santos, filha do antigo Presidente de Angola, como parte do combate à corrupção, não deverá ter um grande impacto macroeconómico, mas sinaliza a seriedade do ímpeto reformista do Presidente Lourenço", disse Virág Fórizs.

O mesmo consultor alerta que, "a curto prazo, Angola vai sentir a dor motivada pelo aumento da inflação e pela política de austeridade, e a economia deverá manter-se em recessão pelo quinto ano consecutivo em 2020".

As declarações de Virág Fórizs surgem dias depois de o Tribunal Provincial de Luanda ter decretado o arresto preventivo de contas bancárias pessoais de Isabel dos Santos, do marido, Sindika Dokolo, e do português Mário da Silva, além de nove empresas nas quais a empresária detém participações sociais. Tanto Isabel dos Santos, como o seu marido Sindika Dokolo, dizem-se vítimas de perseguição política.

Residência no Dubai

Isabel dos Santos e o seu marido Sindika Dokolo.

Entretanto, na edição deste sábado (04.01), o semanário português Expresso dá conta de que Isabel dos Santos "mudou de residência para o Dubai no ano passado e passou a assumir cidadania russa".

De acordo com documentos depositados no registo comercial de Malta, a que o Expresso teve acesso, "Isabel dos Santos e o marido, Sindika Dokolo, passaram a ter morada profissional na Almas Tower, um arranha-céus no Dubai". O casal vive na luxuosa área de Jumeirah Bay, no Dubai, pelo menos desde junho, acrescenta o mesmo jornal.

Recorde-se que, recentemente, em entrevista à DW, o historiador especialista nas relações Rússia- PALOP, José Milhazes, já havia chamado à atenção para os interesses empresariais de Isabel dos Santos na Rússia. "É natural que até já tenha utilizado a Rússia como um dos portos seguros para guardar o seu dinheiro. Devemos recordar que na Cimeira Rússia-África Isabel dos Santos foi uma das convidadas. O que significa que a sua capacidade em termos económicos e financeiros já é bem conhecida na Rússia", afirmou na altura.