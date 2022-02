Arrancam as negociações Rússia-Ucrânia

- Suíça adere às sanções da União Europeia (UE) contra a Rússia

- Rússia proíbe companhias aéreas da Alemanha e mais 35 países

- Ucrânia exige retirada russa do país

- Rússia diz tem "potencial suficiente" para enfrentar sanções", diz porta-voz

- As conversações começam perto da fronteira da Ucrânia com a Bielorrússia

- O rublo, moeda russa, cai para um mínimo histórico em relação ao dólar

- Meio milhão de pessoas fugiram da Ucrânia

Nesta segunda-feira (28.2), depois de relutância inicial, a Suíça - tradicionalmente neutra no conflito Rússia-Ucrânia -, concordou em implementar um conjunto de sanções contra a Rússia em conformidade com as impostas pela União Europeia, disse hoje o Presidente suíço Ignazio Cassis.

No início desta tarde, enquanto ocorrem as negociações perto da fronteira da Ucrânia com a Bielorrússia, a Rússia anunciou a proibição de voos de companhias aéreas de 36 países - incluindo a Grã-Bretanha e a Alemanha - depois de muitos países terem impedido os aviões russos, após a invasão de Moscovo à Ucrânia.

A autoridade da aviação civil russa disse que estava a introduzir as restrições "como medida de retaliação à proibição, por parte dos Estados europeus, de voos da aviação civil operados por companhias aéreas russas ou registadas na Rússia".

Mais cedo, ao início das conversações, as primeiras imagens divulgadas pela agência bielorrussa BelTA no seu canal na rede social Youtube, mostravam as delegações russa e ucraniana a entrarem para uma sala com uma mesa longa coberta com uma toalha branca, com uma dezena de cadeiras de cada lado.

Antes do início do encontro, o ministro dos Negócios Estrangeiros bielorrusso, Uladzimir Makiej, disse aos negociadores que se podiam sentir "completamente seguros" na Bielorrússia, de acordo com a BelTA.

"Caros amigos, o Presidente da Bielorrússia [Alexander Lukashenko] pediu para vos dar as boas-vindas e assegurar o vosso trabalho tanto quanto possível. Como acordado com os Presidentes [Volodimir] Zelenski e [Vladimir] Putin, podem sentir-se completamente seguros. Este é o nosso dever sagrado", disse Makiej, citado pela agência bielorrussa.

Segundo o chefe da diplomacia bielorrussa, Lukashenko "espera sinceramente que as conversações de hoje permitam solucionar todos os problemas".

A Assembleia Geral da ONU realiza uma sessão de emergência nesta segunda-feira (28.02).

(Em atualização).