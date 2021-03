Arranca vacinação contra a Covid-19 em Moçambique

As doses de vacinas que começaram a ser administrada nesta segunda-feira (08.03) em Moçambique foram doadas pela República Popular da China.

São no total 200 mil doses de vacinas e o Ministro da Saúde, Armindo Tiago, garantiu que ela tem 79,3 por cento de eficácia por isso ele próprio foi o primeiro moçambicano a recebê-la.

"Este ato que pode parecer simbólico, mas é para nós de grande importância, portanto pretendemos com ele transmitir a fiabilidade”, avançou Tiago, que garante segurança na vacina por isso que "todos nós, profissionais de saúde e sociedade em geral confiemos no processo”, apelou o dirigente.

Profissionais de saúde prontos para receberem a vacina.

O ministro explicou que o arranque da campanha de vacinação vai decorrer obedecendo as normas de segurança e eficácia recomendadas internacionalmente.

Segundo disse a jornalistas, "neste contexto tiveram lugar diversos atos preparatórios entre os quais a criação e a aprovação dos instrumentos de regulação, a provisão de condições logísticas e acondicionamento das vacinas de acordo com as recomendações do fabricante”, disse Tiago.

As cerimónias centrais do arranque da campanha de vacinação em Moçambique, decorreram no Hospital Central de Maputo – o maior do país.

Proteção contra formas graves da Covid-19

O diretor daquela Unidade sanitária, Mouzinho Saíde, na qualidade de profissional da saúde, também foi imunizado e reiterou que "esta vacina é segura, protege contra as formas graves da doença”.

Saíde encoraja a todos os profissionais e a todos aqueles que irão vacinar a faze-lo sem receios.

Na cerimónia foram igualmente vacinados dois idosos, um profissional da morgue e um coveiro.

Idosos sãos um dos grupos-alvos na vacinação que hoje começou em Moçambique.

Francisco Alberto, um dos primeiros vacinados, disse que a partir de agora vai trabalhar mais à vontade, mas sempre a proteger-se.

"É um trabalho de muito sacrifício, mas gosto, é minha profissão. Mas nunca mais vou ficar com medo e já estou habituado com o meu trabalho. E agora que vacinei está tudo bem”, afiançou.

De acordo com o plano de vacinação o Governo quer atingir mais de 16 milhões de moçambicanos elegíveis à vacina, entre eles profissionais de saúde, doentes crónicos e idosos.

Refira-se que ainda hoje, as autoridades moçambicanas vão receber esta segunda-feira (08.03), mais 484.000 doses de vacina contra a COVID-19. Sendo 384.000 doadas no âmbito da iniciativa COVAX e 100.000 doses da vacina Covishield, que fazem parte de uma doação da República da Índia, segundo uma nota do Gabinete do Primeiro-Ministro.