Argélia: Morte e prisões marcam protestos pelo país

Na Argélia, milhares de manifestantes foram às ruas nesta sexta-feira (01.3), em várias partes do país, contra o plano de candidatura ao quinto mandato do Presidente Abdelaziz Bouteflika. Segundo informações da agência de segurança, estima-se que cerca de 56 policiais tenham ficado feridos e 45 manifestantes tenham sido presos durante os protestos.

Neste sábado (02.3), a morte de um manifestante que participava dos protestos desta sexta-feira em Argel, capital do país, foi confirmada por um funcionário do Governo e um familiar. O ministro do Interior argelino, Nouredine Bedoui, informou que a vítima fora Hassan Ben Khedda, filho de um antigo político do país. "As investigações esclarecerão as causas e circunstâncias da morte ", disse o ministro através de um tweet.

Essa foi a primeira morte desde que protestos eclodiram pelo país, há uma semana. Um irmão da vítima culpou o que ele chamou de "gangue e seus bandidos" . Numa declaração pela internet, o familiar disse que Ben Khedda, que tinha cerca de 50 anos de idade, foi morto num confronto entre a polícia e "bandidos sem relação com o manifestantes".

Maiores protestos desde a Primavera Árabe

Argelinos protestam contra o Governo nesta sexta-feira

A polícia usou gás lacrimogêneo em vários pontos da capital para dispersar os manifestantes, relatam repórteres. Por sua vez, a Direcção-Geral de Segurança disse, numa declaração à televisão estatal argelina, que sete pessoas ficaram feridas. Supõe-se que sejam os maiores protestos anti-governo desde a chamada Primavera Árabe, há oito anos.

Segundo agências de notícias, os manifestantes eram homens e mulheres de todas as idades, que acenavam bandeiras argelinas e gritavam "regimes de assassinato" ou "o povo exige a derrubada do regime". Fontes de segurança dizem que, somente na capital, milhares de pessoas saíram às ruas. Entretanto, houve protestos em quase dois terços das localidades a norte, a região mais povoada do país.

Os protestos desta sexta-feira foram os mais recentes de uma série de manifestações contra o Presidente Bouteflika e decorreram em resposta a chamadas de ativistas anônimos pela internet. Proibidas em Argel desde 2001, manifestações têm sido convocadas nas redes sociais como forma de protesto ao quinto mandato do Presidente.

Bouteflika, de 81 anos, há cerca de 20 anos no poder, sofreu um derrame em 2013 e raramente é visto em público. O organizador da sua campanha disse esta semana que o criticado líder apresentaria documentos para a candidatura às eleições de 18 de abril neste domingo (03.3), o último dia de inscrição.