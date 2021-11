O Reino da Arábia Saudita é o maior país árabe na Ásia e o segundo maior país árabe do mundo, depois da Argélia. A sua capital é Riade.

Este país fundado por Abd al-Aziz Al Saud - mais conhecido como Ibn Saud - em 1932 é conduzido por uma monarquia absoluta teocrática. Faz fronteira com a Jordânia e Iraque ao norte; Kuwait ao nordeste; Catar, Bahrein e Emirados Árabes Unidos a leste; Omã a sudeste; Iémen ao sul; Mar Vermelho a oeste e com o golfo Pérsico a leste. Algumas das suas principais cidades são Riade, Jidá, Meca e Medina. Com a segunda maior reserva de petróleo e a sexta maior reserva de gás natural do mundo, a Arábia Saudita é também um dos maiores exportadores mundiais de petróleo e o membro mais influente da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Foi na Arábia Saudita que teve origem o wahhabismo, uma versão ultraconservadora do Islão, fundada no século XVIII por Muhammad ibn Abd al-Wahhab. O wahhabismo é acusado de ser a base ideológica do grupo terrorista Estado Islâmico (EI).