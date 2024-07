Apoio Estatal à Rádio Ecclesia: Independência em jogo?

O Presidente de Angola, João Lourenço, visitou no final da tarde desta quinta-feira (04.07) as instalações de três empresas de comunicação social privadas: Rede Girassol, TV Zimbo e Rádio Ecclesia. O objetivo da visita era inteirar-se do funcionamento destas empresas. A Rádio Ecclesia, em particular, espera obter apoio do estadista, sem comprometer a sua linha editorial.

Na emissora católica, em Luanda, João Lourenço foi recebido pelo presidente da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé (CEAST), Dom Manuel Imbamba. A Ecclesia, uma das mais antigas estações privadas do país, enfrenta uma fase crítica devido ao estado precário dos seus equipamentos, muitos em funcionamento desde a sua reinauguração em 1997. Além disso, faltam condições adequadas de trabalho.

Rádio Ecclesia e apoio Estatal: Manutenção da linha editorial? Foto: José Adalberto

O diretor da emissora, padre Augusto Epalanga, mostrou-se esperançoso com a visita de João Lourenço: "Acreditamos que podemos esperar o apoio dele, no sentido de nos ajudar a concretizar os incentivos previstos na lei de imprensa, para ajudar as rádios privadas."

Ajuda? "Sem compromisso"

Nas suas breves declarações, o Presidente da República enalteceu os esforços e dedicação dos profissionais da Rádio Ecclesia, apesar das condições de trabalho adversas.

"Trabalham dia e noite para manterem os angolanos informados em condições muito difíceis. Portanto, tenho de reconhecer que fazem um grande esforço, um grande sacrifício, na medida em que estamos a constatar que as condições não são as melhores", reconheceu.

João Lourenço também visitou as instalações da Rede Girassol e a TV Zimbo Foto: José Adalberto

E João Lourenço prometeu envidar esforços para apoiar a Rádio Ecclesia e outros órgãos privados que necessitam de auxílio: "Vamos ver, sem compromisso, portanto, vim ver com os meus próprios olhos e naquilo que puder ajudar, vou ajudar."

Questionado se um eventual apoio do Estado condicionaria a linha editorial da estação, o diretor da Rádio Ecclesia foi categórico ao afirmar que "a Ecclesia tem a sua linha editorial e vai pautar sempre pela sua linha. Portanto, acredito que não terá influência. Vamos continuar a pautar pela mesma linha."

Aproveitamento político de JL?

Nok Nogueira, diretor do jornal ISTO É NOTICIA, não acredita que um possível apoio Estado possa condicionar a linha editorial da emissora, pois o apoio à imprensa privada é imperativo legal, que encontra respaldo na lei imprensa. Para Nogueira o eventual apoio a emissora católica é uma forma de financiar a democracia.

"Este apoio, a ser efetivado, é não é um dinheiro do Governo. É um dinheiro do Estado angolano, que diz respeito a todo o Angola. Significa dizer que todo angolano estaria a ver o fomento de maior liberdade de imprensa em Angola", argumenta.

Nok considera ainda que a visita de João Lourenço aos órgão de comunicação social é um aproveitamento político, para obter protagonismo no financiamento de 1.3 mil milhão de dólares, do Governo americano, dois quais 40 milhões serão destinados ao projeto de expansão do sinal de rádio FM no país.