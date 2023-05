Alemanha: Primeiro deputado negro volta a ser alvo de ataque

"O extremismo de direita e o racismo são os principais problemas da nossa sociedade", afirmou Karamba Diaby, deputado do Bundestag (Parlamento alemão) pelo Partido Social-Democrata, SDP, após mais um ataque ao seu gabinete a cidade alemã de Halle/Saale, na última quinta-feira (04.05).

Em entrevista à DW, o deputado considerou que o racismo está a fortalecer-se na Alemanha.

"Infelizmente, nos últimos anos, a linguagem se tornou, de um modo geral, tão áspera e há um terreno fértil para o ódio e a agitação nas ruas, com actos de violência", disse.

"E penso que não precisamos de ódio na sociedade, precisamos de coesão e não de divisão", acrescentou Karamba Diaby.

Ataque incendiário ao gabinete do deputado do SPD, Karamba Diaby Foto: Heiko Rebsch/picture alliance/dpa

Ataque

Na última quinta-feira, o gabinete do deputado Karamba Diaby, em Halle, foi alvo de um incêndio criminoso.

Diaby declarou no mesmo dia que ninguém ficou ferido, mas que o gabinete ficaria "inutilizável durante um período de tempo imprevisível" devido a danos materiais consideráveis.

Segundo a polícia de Halle, foi emitido um mandado de captura contra o suspeito. Após o juiz ter emitido um mandado de captura, o suspeito foi transferido para um estabelecimento prisional em Halle.

De acordo com a polícia local, testemunhas notaram chamas no edifício onde se situa a sede do SPD na noite de quarta-feira. Também notaram uma pessoa suspeita e detiveram-na até à chegada da polícia.

Os bombeiros conseguiram extinguir o fogo rapidamente. De acordo com Diaby, que afirma ter sido um crime com motivações raciais, o ataque foi cometido com um "líquido inflamável".

Racismo na campanha eleitoral alemã To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Motivação racial

O ataque incendiário não terá sido o primeiro ataque com motivação racial contra Diaby: em 2015, pessoas não-identificadas quebraram todas as janelas do escritório; e um tiro foi disparado contra o seu gabinete no círculo eleitoral em 2020.

Sobre o mais recente ataque, Diaby explicou que já tinha apresentado vários processos criminais contra o homem de 55 anos por insultos racistas, entre outras coisas.

"O acto indigna-me e revolta-me muito" - também porque o alegado autor do crime "já era conhecido da polícia", explicou Diaby.

No entanto, o político do SPD, o primeiro deputado negro do Bundestag (Parlamento alemão), também disse não ter medo:"Não me vou deixar intimidar no meu trabalho".