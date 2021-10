Após polémica, Samakuva convoca congresso da UNITA para dezembro

A União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA) convocou esta quarta-feira (27.10) os seus membros para o XIII Congresso Ordinário do partido, que ocorrerá no período de 2 a 4 de dezembro em Luanda.

"Obtido o parecer favorável [do Conselho Político] e usando a faculdade que me confere os estatutos, sob o lema Unidade e Cidadania para a Alternância, convoco o XIII Congresso Ordinário do nosso partido", disse o presidente Isaías Samakuva, lendo um comunicado na sede da UNITA, em Luanda.

Segundo Samakuva, a agenda do congresso prevê a escolha do novo presidente e do Conselho Político da UNITA. Será a oportunidade em que os membros também vão avaliar e redefinir a linha política ideológica do partido.

Clarice Caputo e Adalberto Costa Júnior na reunião do Conselho Político da UNITA

O evento político também concederá espaço para o debate sobre eventuais adoções de novas estratégias, novo programa, novos objetivos e, se for ocaso, a revisão dos estatutos e símbolos do partido.

Semana de polémica

Após a reunião do Conselho da República, Isaías Samakuva gerou polémica ao declarar "ver se será possível' organizar o congresso do partido até o dia 4 de dezembro – como havia sido definido na primeira reunião extraordinária da Comissão Política da UNITA, a 20 de outubro.

Questionado pela imprensa, Samakuva disse que geralmente o partido necessita de quatro meses para organizar o evento político, mas poder-se-ia trabalhar afincadamente para organizar o congresso em pouco mais de 40 dias, porque afinal algumas tarefas de preparação já haviam sido concluídas . "Agora, a prática dirá. Isso exige trabalho, dedicação. Esperamos que isso seja possível", disse o presidente da UNITA na saída da sua posse no Conselho da República, na último segunda-feira (25.10).

Tal declaração aliada aos elogios do Presidente João Lourenço - que disse que esperava que Samakuva desta vez tenha voltado ao Conselho da República "para ficar" - geraram especulações no meio político angolano. Fora do partido, Samakuva foi alvo de críticas, alegadamente por acicatar um clima de crispação entre os "maninhos".

João Lourenço: "Espero que dessa vez venha para ficar"

"Se Samakuva for teimoso na sua postura, em desafiar o próprio partido, em desafiar a própria sociedade, teremos uma figura política que se vai descredibilizar", avisou Quim de Andrade, um jovem do "Movimento Revolucionário" que tem criticado nas redes sociais o líder do maior partido da oposição angolana.

"Depois destes esclarecimentos de Samakuva, esperamos que a UNITA nos apresente uma mensagem de estabilidade no partido", acrescentou.

Para dirimir a polémica, Samakuva divulgou à imprensa que não quer concorrer à presidência do partido em dezembro.