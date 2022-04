MEDIATECA

Aos 59 anos, Ana Bela joga basquete em alto nível

Ana Bela dos Reis Borges é a jogadora mais velha a participar no Campeonato Nacional de Basquetebol Feminino de Moçambique, pela equipe do Mucopelinhas de Nacala. Aos 59 anos, continua a jogar ao mais alto nível. Mãe, avó, empresária e atleta veterana nos ensina que com trabalho e dedicação é possível alcançar a longevidade no desporto e que sempre podemos evoluir.