Ao som de "Asas para Voar" se enfrenta melhor a Covid-19

O surto do novo coronavírus obrigou ao confinamento geral, afetando também os músicos, cujos concertos foram cancelados em várias partes do mundo. A pandemia alterou a agenda dos artistas africanos que têm Portugal como um dos mercados preferenciais.

Mas Paulo Flores, Pérola e Anselmo Ralph nãos cruzaram os braços. Os três músicos angolanos bastante acarinhados em Portugal congregaram vontades para produzir a canção, à qual deram o título de "Prova de Amor".

É um tema de união, de afeto e de apelo à solidariedade, que nasce do confinamento em casa e do distanciamento social impostos pelo surto da Covid-19.

A canção faz parte do projeto "Asas para Voar", lançado através das plataformas digitais.

Aos microfones da DW África, Paulo Flores conta que "este projeto nasceu um bocado com a pandemia" e explica: "Estamos assim afastados e quisemos fazer uma canção que tivesse um pouco a partilha desses sentimentos de generosidade e de proximidade, mesmo estando longe".

Recurso à novas tecnologias

Os três músicos recorreram às novas tecnologias para transmitir confiança e esperança às pessoas, acreditando que com fé, unidade e partilha, será possível enfrentar e vencer face ao gigantesto desafio da humanidade contra o coronavírus.

Boss AC

"Para já é esta a cara do projeto: nós os três. Esta música e esta partilha de emoções e uma homenagem [também] a estes tempos complicados e à generosidade das pessoas para ultrapassar isso tudo. E depois, com o tempo, vamos ver mais lá mais para o meio do ano como é que tudo isto corre e o que é que se vai desenvolvendo ou não", diz o a estrela do semba.

Segundo Paulo Flores, o projeto poderá crescer e abrir portas à participação de outros músicos, dependendo da sua aceitação. No futuro, poderá transformar-se num meio congregador de apoio a toda esta movimentação cultural que se assiste mesmo em tempo de pandemia.

Uma "pandemia invisível" que vai vitimando milhões, refere o músico luso-caboverdiano Boss AC no seu novo tema "Diabo na Terra", que faz parte do album "A Vida Continua".

"Estamos juntos neste barco"

Na mesma onda surge Tonecas Prazeres, que acaba de lançar a canção "Mundos Diferentes, Todos Iguais", tema que reune alguns músicos africanos, brasileiros e portugueses que aspiram voltar aos palcos depois destes longos meses de combate ao coronavírus.

"Estamos juntos neste barco" (…), "Salvar a Terra é a missão", diz Tonecas numa canção de coragem e esperança.

Tonecas

"O surgimento da vacina é um motivo de grande esperança para todo o mundo, porque quanto mais pessoas forem vacinadas maior será a imunidade de grupo", lembra o músico são-tomense.

E não esconde que está com saudades do palco: "E para nós artistas também. Será uma esperança de voltarmos outra vez aos palcos, com público, e continuarmos a nossa vida laboral normalmente como vínhamos fazendo há meses atrás".

Apesar destes tempos conturbados dominados pela pandemia, acrescenta Tonecas, os músicos não param de produzir.

"Estamos a preparar um videoclip que fala da pandemia com a participação de 27 artistas da lusofonia, uma letra minha, e espero que brevemente também possamos apresentar esse projeto", revela.

Desejoso do regresso à normalidade, o músico espera que, em 2021, seja possível a humanidade encontrar soluções para todos os problemas sanitários, económicos e financeiros, entre outros, agravados pela Covid-19.