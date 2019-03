++ Ao minuto: Resultados das eleições na Guiné-Bissau ++

Mais informações sobre o dia da votação das eleições legislativas na Guiné-Bissau:

07:17 Nas redes sociais, comenta-se, entretanto, o anúncio das duas coligações na Guiné-Bissau.

07:02 Horas mais tarde, já durante a madrugada desta quarta-feira, chegou o anúncio de coligação dos partidos MADEM-G15 e PRS. Aos jornalistas, os partidos garantiram que têm a maioria para governar a Guiné-Bissau.

Após o anúncio de coligação, que foi feito na sede do partido MADEM-G15, Braima Camará afirmou que os resultados das eleições confirmam o que já havia dito: "que sem o grupo dos 15, o PAIGC perderia as eleições. Isso confirmou-se", disse. Camará acrescentou estar muito "satisfeito enquanto guineense e militante do MADEM-G15 por ter chegado a hora da mudança na Guiné-Bissau". "Não há nenhuma manobra [que impeça] a nossa governação. Vamos governar porque nós é que ganhámos as eleições", garantiu o líder do MADEM-G15, deixando claro que o MADEM-G15 não irá aceitar qualquer resultado que não seja a vitória destes dois partidos. "Qualquer outra alternativa terá uma resposta inequívoca", disse.

Guiné-Bissau: "MADEM e PRS têm condições para salvar a pátria", diz Camará

Braima Camará agradeceu também "o espírito de humildade, maturidade política" demonstrado pelo PRS, que "revela amor à pátria".

Por seu lado, Alberto Nambeia, presidente do PRS, afirmou que "a Guiné-Bissau não merece o que se passa hoje. A guerra entre nós não acaba com as greves, más estradas e saúde. Só assim conseguimos garantir tudo para os nossos filhos",disse.

07:00 A Comissão Nacional de Eleições divulga, esta quarta-feira (13.03), os resultados das eleições legislativas da Guiné-Bissau, no entanto, não se sabe ainda onde e a que horas. Esta terça-feira (12.03), véspera da divulgação dos resultados, os partidos anunciaram acordos de coligação. O primeiro anúncio veio da parte do PAIGC, que se coligou com o APU-PDGB.

Guiné-Bissau: PAIGC e APU-PDGB assinam acordo pós-eleitoral

Numa conferência de imprensa, em Bissau, os líderes dos dois partidos explicaram que o acordo visa "garantir a governação e estabilidade" do país. Domingos Simões Pereira, líder do PAIGC, disse que "vai ficar muito claro que o PAIGC tem maioria" quando forem divulgados os resultados oficiais da CNE, mas diz que é preciso "um consenso alargado".