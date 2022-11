António é jornalista desde 2002, tendo-se licenciado em Linguística Inglesa pela Escola Superior Pedagógica do Kwanza Norte.

Antes, em 2001, entrou na rádio pública do grupo RNA como repórter comunitário, cobrindo o bairro Tala-Hady, em Ndalatando, cidade capital da província do Kwanza Norte. Na mesma altura frequentava um curso integral de jornalismo básico no Complexo Escolar Missionário Santa Maria Goretti.