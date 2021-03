Ansu Fati é o melhor jogador mais jovem do mundo

Segundo colocado na edição anterior do prémio, promovido pelo site "Goal" e que é voltado para todos que nasceram a partir de 2002, o jovem de 18 anos, que nasceu em Guiné Bissau, disputou 33 jogos na temporada passada e marcou sete golos.

O pódio do NxGn ainda tem o francês Euardo Camavinga, do Rennes, na segunda posição, e Giovanni Reyna, do Borussia Dortmund, da Alemanha, em terceiro.

(Em atualização)