Angosat-2, o novo satélite angolano já está em órbita

Chama-se Angosat-2, pesa duas toneladas e possui uma alta capacidade de transferência de informação. Com o novo satélite angolano, lançado esta quarta-feira (12.10), o Governo angolano promete colocar o país num lugar de destaque nas comunicações em África.

Já em órbita, o satélite foi construído pela russa ISS Reshetnev e transportado a partir do Cosmódromo de Baikanur, no Cazaquistão, tendo sido transportado pelo foguetão "Proton-M".

O satélite Angosat-2, transportado a partir do Cosmódromo de Baikanur, no Cazaquistão

O satélite custou 320 milhões de dólares (cerca de 329 milhões de euros) e deverá possibilitar uma largura de banda de 13 gigabites em regiões onde chega o seu sinal, abrangendo a maior parte do continente africano e boa parte de Europa.

Também se espera que Angola minimize as atuais dificuldades de acesso a comunicação.

Segundo lançamento

É a segunda vez que o país coloca em órbita um satélite, depois do Angosat-1, em dezembro de 2017, cujo lançamento fracassou.

"É uma situação recorrente, acontece algumas vezes fruto da complexidade de um satélite de telecomunicações" como o Angosat, justificou o ministro das Telecomunicações, Tecnologia de Informação e Comunicação Social, Mário Oliveira.

O Angosat-1, construído na sequência de um acordo assinado entre Angola e a Rússia, em 2009, custou 360 milhões de dólares ao Estado angolano, mas tinha um seguro de 121 milhões de dólares, que, em caso de acidente ou desaparecimento, cobriria a totalidade dos custos da sua substituição, segundo a agência noticiosa angolana Angop.

O lançamento do satélite Angosat-2 coincide com a Semana Mundial do Espaço

Angola, 'Hub' africano

Agora, o ministro Mário Oliveira sublinha que o Angosat-2 fará parte de um ecossistema de telecomunicações que Angola pretende, pois tem o objetivo de ser um 'hub' africano de telecomunicações.

"O nosso país é extenso e as comunicações via satélite ajudam a que cheguemos aos pontos mais recônditos do país de forma mais célere", afirmou, destacando os impactos positivos desta solução tecnológica que vai contribuir para o desenvolvimento socioeconómico de Angola em várias áreas.

O lançamento do satélite coincide com a Semana Mundial do Espaço e culmina uma série de ações que o Executivo angolano tem desenvolvido para a formação de quadros no setor aeroespacial.