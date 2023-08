Angolanos elogiam "frontalidade" de governador da Huíla

As reações continuam a surgir em resposta às recentes declarações do governador da província angolana da Huíla, Nuno Dala, durante a visita do Presidente João Lourenço, na semana passada. Na ocasião, Dala identificou problemas na educação, saúde, energia elétrica, água potável e infraestruturas rodoviárias, apontando diretamente as dificuldades enfrentadas pela população local.

A província da Huíla é um dos principais destinos turísticos em Angola, com destaque para a Serra da Leba e a Fenda da Tundavala. As maravilhas naturais têm projetado uma imagem de uma região com poucos problemas. No entanto, o primeiro secretário provincial do MPLA na Huíla revelou que essa percepção não é completamente precisa.

As declarações foram feitas por Nuno Dala durante uma reunião presidida pelo chefe de Estado angolano. Um dos problemas apontados foi o estado das estradas na província.

"Entendemos que não somos ricos para asfaltar todas as estradas, mas se fizermos um estudo - e o ministro das Obras Públicas está bem alinhado nesta direção - há também a utilização de outros materiais. A cidade do Lubango é uma prova disso, muitas ruas foram calçadas com granitos. Este é um material de desperdício, está ali, existe. Vamos fazer um investimento. É possível", lembrou o governador ao Presidente João Lourenço.

"O que é que falta? Discutirmos com mais propriedade e termos recursos e termos a vontade de o fazer, porque, excelência, temos estradas secundárias e terciárias que não facilitam", acrescentou.

Cidadãos elogiam coragem

As reações não se fizeram esperar. Cidadãos nas redes sociais elogiaram a coragem de Dala, porém também receiam retaliações pela sua frontalidade. Especialistas e cidadãos temem que sua franqueza possa resultar na perda do cargo.

Em entrevista à DW África, Serafim Simeão, coordenador do projeto político PRA-JA na Huíla, saudou a postura de Nuno Dala: "O governador, com o respeito, apresentou aquelas que são as dificuldades, aquelas que são as inquietações quer das igrejas, da sociedade quer dos partidos políticos na oposição", afirmou.

Simeão não acredita que o governador da Huíla seja alvo de retaliações por parte da Presidência, "muito embora seja um hábito".

"Notamos a frontalidade que o governador de feliz memória, Luther Rascova, teve ao apontar os problemas de Luanda, mas que não caíram bem aos auxiliares do Presidente da República", recorda.

O analista político Agostinho Sikatu também afasta a possibilidade de represálias, argumentando que Nuno Dala fez o que se esperaria de um governador responsável: "Ele é que conhece os problemas locais, lida com as comunidades, sabe o que é que elas passam, conhece os projetos e sabem quais são os que devem ser prioritários", frisa.