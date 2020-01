Angola tem caso suspeito de coronavírus

A ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta, confirmou o primeiro caso suspeito de coronavírus em Angola. Trata-se de um cidadão chinês que foi internado na clínica Girassol - uma instituição de saúde privada em Luanda. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (29.01) em conferência de imprensa na capital angolana.

Lutucuta informou que o paciente está em Angola desde 17 de janeiro e apresentou no período sintomas suspeitos, como febre alta e tosse. Os agentes de saúde buscam identificar pessoas que estiveram em contato com o paciente para realizar exames e averiguações.

A ministra da Saúde pediu calma à população e garantiu que o sistema de saúde está preparado para atender a eventuais casos de contaminação. Além de acompanhar o estado de saúde do paciente, as autoridades sanitárias angolanas devem tornar público o desenvolvimento do caso. Este é o primeiro caso suspeito de contaminação por coronavírus na África Austral.

Coronavírus já matou ao menos 170 pessoas

O Governo angolano implementa ações preventivas e reforço da vigilância em aeroportos, portos, paragens de autocarro e fronteiras. As autoridades também anunciaram no início da semana que já realizaram mais de 1,6 mil verificações, mas até esta quarta-feira não avançaram sobre qualquer suspeita de contaminação por coronavírus.

O Ministério da Saúde prepara um Plano de Contingência par enfrentar casos que possam chegar a Angola.

Já o ministro das Relações Exteriores, Manuel Augusto, disse que os representantes do Governo na China estão a acompanhar os cidadãos angolanos - cerca de 50 estão na cidade de Wuhan epicentro da epidemia.

"Os nossos representantes estão em permanente contato com a comunidade, particularmente os estudantes, que constituem matéria de preocupação. Nenhum angolano foi afetado ou infetado pelo coronavírus. Todos estão a seguir as instruções das autoridades chinesas no âmbito da quarentena decretada”, disse o ministro em conferência de imprensa divulgada pela agência Angola Press.

Segundo o último balanço oficial de Pequim, o novo coronavírus já fez 170 vítimas mortais em quase 8 mil casos confirmados. A Organização Mundial de Saúde convocou o Comité de Emergência para decidir se o surto deve ser declarado uma emergência de saúde pública internacional.